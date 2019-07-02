Заловиха шофьор да управлява лек автомобил с фалшива регистрационна табела

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Полицейски служители са установили случай на управление на МПС с поставена фалшива регистрационна табела. На 1 юли на бул.“Цар Освободител“ в град Сливен е спрян за проверка лек автомобил „БМВ“, управляван от 57-годишния Г.И. от град Сливен. Предната регистрационна табела е самоделна, не по образ и не е издадена от съответните органи. По случая е образувано бързо производство.