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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътуващата майсторилница на ОДФ гостува в Котел

02 юли 2019 12:27, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31
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Пътуващата майсторилница, организирана от фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, събра малки и големи по време на Фестивала „Етноси, багри и котленски килими” в Котел.

Над 30 деца от различни градове с интерес се включиха в творческите работилници и оцветиха котленски килими, сливенски шевици, сливенски носии, вадени престилки и маскарадни костюми от Сливенския край. Възрастните пък се включиха в изработването на най-дългия колан, тъкан на вертикален стан.

Най-хубавите рисунки бяха подредени в изложба, а най-добрите художници получиха награди. Сред отличените бяха Станислава Ганчева, Гергана Ганчева, Аделина Андонова, Мари-Изабел Белева, Мария, Радосвета, София, Коко, Игор, Сарина, Марина-Неги и др.

Фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” гостува за трета година на уникалния фестивал в Котел като организира интересни творчески работилници.

 

Снимки

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