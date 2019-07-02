Пътуващата майсторилница на ОДФ гостува в Котел

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Пътуващата майсторилница, организирана от фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, събра малки и големи по време на Фестивала „Етноси, багри и котленски килими” в Котел.

Над 30 деца от различни градове с интерес се включиха в творческите работилници и оцветиха котленски килими, сливенски шевици, сливенски носии, вадени престилки и маскарадни костюми от Сливенския край. Възрастните пък се включиха в изработването на най-дългия колан, тъкан на вертикален стан.

Най-хубавите рисунки бяха подредени в изложба, а най-добрите художници получиха награди. Сред отличените бяха Станислава Ганчева, Гергана Ганчева, Аделина Андонова, Мари-Изабел Белева, Мария, Радосвета, София, Коко, Игор, Сарина, Марина-Неги и др.

Фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” гостува за трета година на уникалния фестивал в Котел като организира интересни творчески работилници.

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