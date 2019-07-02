Важно съобщение от ТЕЦ-Сливен

Наблюдател.БГ преди 38 минути, брой четения: 63 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 63

На 03.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването в централната градска част, като за някои адреси срокът на пускане ще се удължи, поради наложилата се подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.

На 05.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:

„Мур“, „Габрово“, „Инфекциозно отделение“, „Константин Константинов“, „Цар Освободител“№17, „Одрин“№13 и 17, „Иван Вазов“№22, „Николай Петрини“№15, „Христо Ботев“№13,19,21,23, „Дунав“, „Йосип Щросмайер“№4.

На 15.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:

„Александър Стамболийски“, „Иван Вазов“, „Одрин“№3, „Христо Ботев“№25,27,45,47, „Неофит Бозвели“№26, „Раковски“№80, „Драгоман“№11,16,17,21,“Д-р Иван Селимински“№20

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране!