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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно съобщение от ТЕЦ-Сливен

02 юли 2019 13:14, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 38 минути, брой четения: 63
ТЕЦ-Сливен

На 03.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването в централната градска част, като за някои адреси срокът на пускане ще се удължи, поради наложилата се подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.

 

На 05.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:

 

„Мур“, „Габрово“, „Инфекциозно отделение“, „Константин Константинов“, „Цар Освободител“№17, „Одрин“№13 и 17, „Иван Вазов“№22, „Николай Петрини“№15, „Христо Ботев“№13,19,21,23, „Дунав“, „Йосип Щросмайер“№4.

 

На 15.07.2019г., ще бъде възстановено топлоподаването към следните адреси:

 

„Александър Стамболийски“, „Иван Вазов“, „Одрин“№3, „Христо Ботев“№25,27,45,47, „Неофит Бозвели“№26, „Раковски“№80, „Драгоман“№11,16,17,21,“Д-р Иван Селимински“№20

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране!

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