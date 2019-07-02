Корнелия Нинова: Валери Жаблянов остава депутат от БСП

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 20

"Валери Жаблянов твърдо остава депутат от БСП. Освобождаването му от Изпълнителното бюро е по чисто партийни аргументи и не касае работата му като депутат". Това обяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова след изнесено заседание на Изпълнителното бюро на партията в Кюстендил.

Жаблянов, който е депутат от 10 МИР-Кюстендил, е участвал в заседанието, но си е тръгнал по-рано и не присъства на пресконференцията, предаде БНР.

"Случаят "Жаблянов" и приключил и изчистен окончателно", каза Нинова.