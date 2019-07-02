Обсъждат Станишев за председател на Европейския парламент

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 12

Обсъждат Сергей Станишев за председател на Европейския парламент, пише изданието "Политико", което следи на живо преговорите и консултациите в Брюксел.

Името на Сергей Станишев се очерта като възможен кандидат за президент на Европейския парламент. В момента Станишев е президент на Партията на европейските социалисти и е член на Европейския парламент от 2014 г., предаде "Фокус".

Той беше премиер на България между 2005 и 2009 година. За председател на Европейската централна банка се обсъжда кандидатурата на Кристин Лагард, директор на МВФ.