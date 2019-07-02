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Пътните настилки в Сливенска област на места са сухи и нормално проходими

02 юли 2019 18:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 41
Пътна обстановка в област Сливен

Пътните настилки в Сливенска област на места са сухи и нормално проходими, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.Няма въведени ограничения по пътищата.

Затворени за тежки автомобили над 10 тона са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.

Снимка: pixabay.com

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