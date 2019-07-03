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Великотърновски прокурор с награда за добро изпълнение на служебните задължения

03 юли 2019 09:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 18
Съд

Главният прокурор Сотир Цацаров награди прокурор Емил Денев, дългогодишен административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Велико Търново, с отличие „Знак за заслуга“.

Наградата е за добро изпълнение на служебните задължения. Тя беше връчена на прокурор Денев от административния ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, г-жа Таня Недкова, съобщава "Монитор".

Това е второто подобно отличие в рамките на една година. През май 2018 г. прокурор Денев получи най-високото отличие "Кортик на Прокуратурата на Република България", присъдено му отново от главния прокурор "За заслуга".

Снимка: pxhere.com

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