Сухи и нормално проходими са пътните настилки в Сливенска област

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

Сухи и нормално проходими са пътните настилки в Сливенска област. Няма въведени ограничения по пътищата, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 т. са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.