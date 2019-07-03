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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Парламентът ще избере своите председател и заместник-председатели в сряда

03 юли 2019 09:33, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 25
ОД на МВР Сливен

В серия от гласувания, които ще започнат в 10.00 ч. в сряда, 3 юли, евродепутатите избират кой ще заема висшите ръководни длъжности в Парламента през следващите две години и половина.

 

Крайният срок за подаването на кандидатурите за председател на Парламента е днес в 23.00 ч. българско време.

 

Преди да започне гласуването за председател, всеки кандидат ще има възможност да направи кратко изявление от пет минути.

 

Тайното гласуване се провежда на хартия, като за да бъде избран, кандидатът трябва да събере абсолютно мнозинство от гласовете, т.е. 50% плюс един.

 

След избирането на председател, евродепутатите ще изберат 14 заместник-председатели. Гласуването за квестори на ЕП ще започне от 10.00 ч. българско време в четвъртък.

 

Можете да следите гласуването чрез EP Live и EbS+.

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

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