Аварийно прекъсване на водоподаването в сливенско село

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Днес, 03.07.2019 г. /сряда/, до 15.00 ч. поради авария ще бъде нарушено водоподаването в с. Баня. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.