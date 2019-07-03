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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в сливенско село

03 юли 2019 09:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 32
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Днес, 03.07.2019 г. /сряда/, до 15.00 ч. поради авария ще бъде нарушено водоподаването в с. Баня. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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