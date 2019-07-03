Хванаха 30-годишна с метамфетамин

Наблюдател.БГ преди 28 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 19

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при извършване на патрулна дейност в град Сливен. На 2 юли, около 22,15 часа, на ул. „Арх. Йордан Йорданов“, е извършена проверка на 30-годишната З.Ч. от град Сливен. В нея е намерено и иззето пликче, съдържащо метамфетамин. З.Ч. е отведена в РУ-Сливен и задържана за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.