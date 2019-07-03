51-годишен потроши кола след скандал в местността Рамануша

Наблюдател.БГ преди 25 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 20

Полицейски служители на РУ-Сливен са се отзовали на сигнал за скандал и причиняване на материални щети. На 2 юли, около 09,00 часа, в местността „Рамануша“ е възникнал скандал между двама мъже на 66 и 51 години от град Сливен. В резултат на конфликта 66-годишният Е.К. е отправил закани към 51-годишния мъж и е причинил материални щети по лекия му автомобил „Сузуки Витара“. Е.К. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.