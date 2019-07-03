Мъж пострада при катастрофа на кръстовище на бул."Банско шосе" в Сливен

Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 23

На 2 юли, в 11,00 часа, е получен сигнал за възникнало пътно произшествие на кръстовище на бул.“Банско шосе“. Инцидентът е станал между специален автомобил „Форд Транзит“, управляван от водач на 32 години от село Чинтулово, и лек автомобил „Шевролет Каптива“, управляван от мъж на 64 години от град Сливен. От произшествието е пострадал 32-годишният водач. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол на водачите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.