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Заловиха мъж без книжка да управлява мотопед без регистрационни табели

03 юли 2019 10:10, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 21
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Служители на участък „Петолъчка“ са установили неправоспособен водач, при проверка за нерегистрирано превозно средство. На 2 юли в село Тополчане екип на участък „Петолъчка“ спира за проверка 31-годишния И.Н. от същото село, който управлява мотопед без регистрационни табели. Полицейските служители установяват, че И.Н. е неправоспособен и управлява мотопед, нерегистриран по надлежния ред.

По случая е образувано бързо производство.

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