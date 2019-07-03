Заловиха мъж без книжка да управлява мотопед без регистрационни табели

Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 21

Служители на участък „Петолъчка“ са установили неправоспособен водач, при проверка за нерегистрирано превозно средство. На 2 юли в село Тополчане екип на участък „Петолъчка“ спира за проверка 31-годишния И.Н. от същото село, който управлява мотопед без регистрационни табели. Полицейските служители установяват, че И.Н. е неправоспособен и управлява мотопед, нерегистриран по надлежния ред.

По случая е образувано бързо производство.