Новозагорските огнеборци гасиха пожари в района на града и в село Стоил войвода

Наблюдател.БГ преди 19 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 19

На 2 юли екипи на РСПБЗН в Нова Загора са гасили пожари, възникнали в сухи треви в село Стоил войвода и в района на града. Пожарите са ликвидирани, преди да причинят преки материални щети.