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Новозагорските огнеборци гасиха пожари в района на града и в село Стоил войвода

03 юли 2019 10:12, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 19 минути, брой четения: 19
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На 2 юли екипи на РСПБЗН в Нова Загора са гасили пожари, възникнали в сухи треви в село Стоил войвода и в района на града. Пожарите са ликвидирани, преди да причинят преки материални щети.

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