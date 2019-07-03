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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

03 юли 2019 14:29, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 07. 2019 г. (сряда)

 

до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в кв.'' Стоян Заимов''.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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