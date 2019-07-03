Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03. 07. 2019 г. (сряда)

до 16.30ч. е прекъснато водоподаването в кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.