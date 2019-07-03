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Сливен. Новини от източника. Последни новини

"ВиК" - Сливен обявява процедура за възлагане на обществена поръчка

03 юли 2019 15:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 42 минути, брой четения: 30
ВиК-Сливен

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "Доставка на ремонтни (аварийни) скоби за водопроводи за тръби от различни материали за нуждите на "ВиК - Сливен" ООД"

 

Решението е публикувано в АОП под номер 919904

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=919904&newver=2

 

Обявлението е публикувано в АОП под номер 919905

 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=919905&mode=view

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