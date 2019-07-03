Давид-Мария Сасоли е новият председател на Европейския парламент

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 23

Европейският парламент избра с 345 гласа Давид-Мария Сасоли от групата на социалистите за председател на институцията за две години и половина, съобщава БТА. В гласуването бяха подадени 667 действителни гласа. Той поема поста след Антонио Таяни.

От 2009 г. Сасоли е евродепутат, а преди това е имал дълга кариера на журналист в италиански вестници, информационни агенции и телевизии. В последните пет години той бе един от 14-те заместник-председатели на ЕП. За втори пореден мандат ЕП ще бъде ръководен от бивш италиански телевизионен водещ, какъвто бе и досегашният председател на институцията Антонио Таяни.