Проблеми с “Инстаграм” и „Фейсбук” в Европа и САЩ

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 15

Потребители на "Инстаграм" сигнализират за проблеми с платформата, информира "Дейли мейл".

Повечето потребители в Европа и в някои региони на САЩ алармират за проблеми с приложението на "Инстаграм".

Първите технически проблеми са започнали около 13,00 часа по Гринуич, според сайта Downdetector.

Съобщава се и за проблеми с достъпа до "Фейсбук" и WhatsApp, особено в източната част на САЩ, Европа и Бразилия.