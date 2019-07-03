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Проблеми с “Инстаграм” и „Фейсбук” в Европа и САЩ

03 юли 2019 21:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 15
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Потребители на "Инстаграм" сигнализират за проблеми с платформата, информира "Дейли мейл".

Повечето потребители в Европа и в някои региони на САЩ алармират за проблеми с приложението на "Инстаграм".

Първите технически проблеми са започнали около 13,00 часа по Гринуич, според сайта Downdetector.

Съобщава се и за проблеми с достъпа до "Фейсбук" и WhatsApp, особено в източната част на САЩ, Европа и Бразилия.

Източник: news.bg
Снимка: Facebook

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