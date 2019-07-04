В Сливен задържаха извършител на грабеж

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Криминалисти на РУ-Сливен е участък „Надежда“ са задържали извършител на грабеж. Полицейските служители започват работа по случая на 30 юни след подаден сигнал от жена на 70 години. През органите на реда тя е заявила, че около 19,50 в кв.“Даме Груев“ неизвестно лице й е отнело златно синджирче. След проведените незабавни издирвателни действия на 2 юли е задържан криминално проявеният Р.К. на 30 години от град Сливен. Направил е пълни самопризнания. Работата по разкриване и документиране на цялостната престъпна дейност на Р.К. продължава от служители в сектор „Криминална полиция“ при РУ-Сливен.