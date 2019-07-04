Задигнаха велосипед на стойност близо 300 лева

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Служители на РУ-Сливен работят по заявена на 3 юли кражба на велосипед. Заявителят е жена на 51 години от град Сливен. Тя е установила, че от гараж, нейна собственост, е откраднат велосипед марка „Крос“. Нанесената щета е за около 299 лева. По случая е образувано досъдебно производство.