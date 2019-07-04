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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно съобщение от ТЕЦ-Сливен

04 юли 2019 13:08, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 55
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Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Сини камъни" блокове 23 и 27, че поради отстраняване на възникнала авария, към тези адреси ще бъде спряно топлоподаването от 14,00 часа на 04.07.2019г. до 14,00 часа на 06.07.2019г.

 

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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