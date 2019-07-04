Важно съобщение от ТЕЦ-Сливен

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Уведомяваме нашите клиенти от ж.к."Сини камъни" блокове 23 и 27, че поради отстраняване на възникнала авария, към тези адреси ще бъде спряно топлоподаването от 14,00 часа на 04.07.2019г. до 14,00 часа на 06.07.2019г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.