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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.07.2019
503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
524 03.6.2019 монтажник кабелни комплекти основно
541 05.6.2019 дограмаджия средно,основно
547 05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина
558 12.6.2019 мениджър търговски екип висше
559 12.6.2019 кредитен консултант средно
563 13.6.2019 сортировач, вълна/за лица с намалена трудоспособност/ основно/начално
566 17.6.2019 салонен управител средно
567 17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно
571 18.6.2019 работник товаро- разтоварна дейност основно
572 18.6.2019 машинен оператор млечни продукти средно
573 18.6.2019 работник производство на млечни продукти средно
580 21.6.2019 работник осветителни тела/монтажник средно
581 21.6.2019 бояджия, промишлени изделия средно
582 24.6.2019 лакировач средно
583 24.6.2019 електротехник средно/висше
584 24.6.2019 настройчик програмист с ЦПУ средно/висше
585 24.6.2019 контрольор качество средно/висше
587 24.6.2019 готвач средно
588 24.6.2019 камериер средно
589 24.6.2019 сервитьор средно
590 24.6.2019 рецепционист средно
592 25.6.2019 учител БЕЛ висше
593 25.6.2019 монтажник дограма и щори средно
594 25.6.2019 технолог ХВП висше
601 26.6.2019 работник кухня основно
606 01.7.2019 перач основно
613 02.7.2019 учител начален етап- ЦДО висше,начална педагогика
614 02.7.2019 учител начален етап висше,начална педагогика
615 02.7.2019 учител подготвителна група висше,начална педагогика
616 02.7.2019 учител начален етап висше,начална педагогика
617 02.7.2019 учител начален етап- ЦДО висше,начална педагогика
618 02.7.2019 учител изобразително изкуство висше
619 02.7.2019 шофьор лек автомобил средно + кат.С
620 02.7.2019 електротехник средно
621 02.7.2019 работник облицовки и настилки средно.основно
622 02.7.2019 работник гипсокартон основно,средно
623 02.7.2019 камериер - Златни пясъци средно,основно
624 02.7.2019 майстор сладкар средно
633 03.7.2019 оператор лентоизтегляща и решеща машина средно
634 03.7.2019 ЗАС,касиер средно
636 03.7.2019 управител средно / висше
637 03.7.2019 склададжия средно/висше/икономическо
638 03.7.2019 гладачка средно
639 03.7.2019 шивачка средно
642 04.7.2019 заварчик средно,основно+ правоспособност
643 04.7.2019 инженер - технолог висше/машиностроене/
644 04.7.2019 механик пром. Обобрудване средно
645 04.7.2019 котляр средно
646 04.7.2019 еллектромонтьор средно