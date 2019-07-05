Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 48

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05. 07. 2019 г. (петък) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. „Българка„ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.