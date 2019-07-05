Спречкване във влака София-Бургас доведе до прободна рана на пътник

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 22

Пътник е с прободна рана на ръката след конфликт във влака София-Бургас, съобщава "Фокус".

Късно снощи е възникнал конфликт между пътници във влак по линия София-Бургас. Превозното средство доста време е престояло на място - на гара Елин Пелин, докато бъдат финализирани полицейските действия.

Пострадал е само един от пътниците.