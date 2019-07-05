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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спречкване във влака София-Бургас доведе до прободна рана на пътник

05 юли 2019 09:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 22
Влак

Пътник е с прободна рана на ръката след конфликт във влака София-Бургас, съобщава "Фокус".

Късно снощи е възникнал конфликт между пътници във влак по линия София-Бургас. Превозното средство доста време е престояло на място - на гара Елин Пелин, докато бъдат финализирани полицейските действия.

Пострадал е само един от пътниците.

Източник: Агенция Фокус
Снимка: Дарик

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