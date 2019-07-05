Пътните настилки в област Сливен са мокри, но нормално проходими

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 5

Пътните настилки в Сливенска област са мокри, но нормално проходими, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.Няма въведени ограничения по пътищата.

Затворени за тежки автомобили над 10 тона са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.