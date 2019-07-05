КАСОВ ОТЧЕТ 01.04.2019 -30.06.2019 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

На 04.07.2019 г. от 11.00 часа се проведе общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов" град Сливен. Главният счетоводител представи Финансов отчет за второто тримесечие на годината.

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