ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

Решението е публикувано в АОП под номер 920407

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=920407&newver=2

Обявлението е публикувано в АОП под номер 920409

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=920409&mode=view

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