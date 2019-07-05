Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение"

05 юли 2019 13:48, ВиК Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 6

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”

 

Решението е публикувано в АОП под номер 920407

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=920407&newver=2

 

Обявлението е публикувано в АОП под номер 920409

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=920409&mode=view

Файлове

Решение за откриване (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [1.59MB]

Portable Document Format File

Обявление (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [3.08MB]

Unknown file type

Документация за участие (публикуван документ на 05.07.2019 г.) [147KB]

WinRAR Compressed Archive

« предишнаследваща »


 