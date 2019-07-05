Почина депутатката от ГЕРБ Снежана Дукова

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 48

След продължително и тежко боледуване почина зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Снежана Дукова.

За кончината й съобщи с прискърбие колежката й Десислава Атанасова в профила си в социалната мрежа.

Дукова бе дългогодишен депутат от ГЕРБ в четири парламента - в 41, 42, 43 и 44 Народно събрание. Като педагог и училищен директор, тя беше член на комисията по образование.