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Почина депутатката от ГЕРБ Снежана Дукова

05 юли 2019 16:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 48
Снежана Дукова

След продължително и тежко боледуване почина зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Снежана Дукова.

За кончината й съобщи с прискърбие колежката й Десислава Атанасова в профила си в социалната мрежа.

Дукова бе дългогодишен депутат от ГЕРБ в четири парламента - в 41, 42, 43 и 44 Народно събрание. Като педагог и училищен директор, тя беше член на комисията по образование.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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