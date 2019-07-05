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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съдът задържа под стража мъж, обвинен в държане с цел разпространение на марихуана

05 юли 2019 17:20, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 35
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Николай Д. Той е обвинен за това, че на 01.07.2019 г. в гр. Сливен, бул. „Банско шосе“, без надлежно разрешително държал с цел разпространениe високорисково наркотично вещество – около 30 грама марихуана – престъпление по чл.354а, ал.І от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Николай Д. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Николай Д.

Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас.

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