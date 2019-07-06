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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчева и гореща неделя ни очаква с температури до 37 градуса

06 юли 2019 14:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 22
Времето за 07.07.2019 г.

В неделя ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Над планините ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб юг-югозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 32 и 37 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максимална температура на въздуха ще е между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода - 25-27 градуса, а вълнението на морето - 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, ще е слаб, по високите и открити части - умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26 градуса, на 2000 метра - около 19.

В Сливен ще преобладава слънчево, горещо и почти тихо време. Минималната температура ще е 19 градуса, а максималната 34.

Снимка: pixabay.com

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