Слънчева и гореща неделя ни очаква с температури до 37 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 22

В неделя ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Над планините ще се развива купеста облачност, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб юг-югозападен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 32 и 37 градуса, съобщават от НИМХ.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максимална температура на въздуха ще е между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода - 25-27 градуса, а вълнението на морето - 1-2 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, ще е слаб, по високите и открити части - умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 26 градуса, на 2000 метра - около 19.

В Сливен ще преобладава слънчево, горещо и почти тихо време. Минималната температура ще е 19 градуса, а максималната 34.