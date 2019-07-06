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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 08.07-14.07.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 8 до 14 юли 2019 г.?
Свинска плешка без кост – 6,88 лв. за кг.
Бира „Ариана“ – 0,68 лв. за кен
Пъпеш „Галия“ клас 1 – 0,95 лв. за кг.
XXL Мега размер
Маринован барбекю микс – 13,99 лв. за 1300 грама
Наденица „Пикант“ – 6,49 лв. за кг.
Пилешко цяло бутче с част от гърба – 4,49 лв. за кг.
Луканков салам КФМ – 8,99 лв. за 600 грама
Смядовска луканка „Еко мес“ – 7,29 лв. за 400 грама
Жълт лук клас 1 – 5,39 лв. за мрежа от 5 кг.
Черни маслини „Мамут“ размер 101/110 – 4,99 лв. за кг.
Краве сирене по БДС „Lacrima“ – 19,99 лв. за 1,6 кг.
Краве масло „President“ – 12,99 лв. за 500 грама
Прясно мляко „Верея“ – 3,17 лв. за 2 литра
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков