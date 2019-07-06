Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 08.07-14.07.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 19

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 8 до 14 юли 2019 г.?

Свинска плешка без кост – 6,88 лв. за кг.

Бира „Ариана“ – 0,68 лв. за кен

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 0,95 лв. за кг.

XXL Мега размер

Маринован барбекю микс – 13,99 лв. за 1300 грама

Наденица „Пикант“ – 6,49 лв. за кг.

Пилешко цяло бутче с част от гърба – 4,49 лв. за кг.

Луканков салам КФМ – 8,99 лв. за 600 грама

Смядовска луканка „Еко мес“ – 7,29 лв. за 400 грама

Жълт лук клас 1 – 5,39 лв. за мрежа от 5 кг.

Черни маслини „Мамут“ размер 101/110 – 4,99 лв. за кг.

Краве сирене по БДС „Lacrima“ – 19,99 лв. за 1,6 кг.

Краве масло „President“ – 12,99 лв. за 500 грама

Прясно мляко „Верея“ – 3,17 лв. за 2 литра

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/