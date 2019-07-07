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Андрей Слабаков: В ЕП видях и други хора с брада и мустаци и не всички бяха мъже

07 юли 2019 11:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 30
Андрей Слабаков

За Ска Келер не мисля нищо хубаво, защото ми се струва прекалено войнствено настроена. За Кристин Лагард и Урсула фон дер Лайен още нищо не мога да кажа, защото съм твърде нов. Но мога да ви кажа, че в Европейския парламент видях и други хора с брада и мустаци и не всички бяха мъже. Такива са първите впечатления на евродепутата Андрей Слабаков от новите му колеги в ЕП, които той разкри в сутрешния блок на Нова Телевизия.

По думите му ухажването на жена вече се е превърнало в сексуален тормоз, което е като ''номер от селските вечеринки''.

"Няма европейски ценности, има само християнски ценности. Европейските ценности стъпваха върху християнската основа, преди да решат да ги махнат и да ги подменят с други неща'', коментира още евродепутатът.

"Какво би казал баща ми, ако беше жив? Вероятно би ми казал, че не съм много нормален, защото ще се събера с лоши другарчета. В Европейския парламент е пълно с разни кариеристи и партийни функционерчета'', заяви Слабаков и увери, че ще работи само в интерес на България.

На въпрос дали България трябва да влезе в Шенген и Еврозоната Андрей Слабаков отвърна, че ''би трябвало да влезем''.

Източник: novinite.bg

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