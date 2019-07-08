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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Показват симулатори за кандидат-шофьори в София

08 юли 2019 09:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Шофьори обучение

За по-голяма безопасност на пътя и по-добре подготвени шофьори - Институтът за пътна безопасност започва представяне на учебни симулатори.

Те се използват успешно в Германия.

Симулаторите имат различни 7 модула, помощ от гласов асистент и визуализация през екран.

Източник: nova.bg

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