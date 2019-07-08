Показват симулатори за кандидат-шофьори в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

За по-голяма безопасност на пътя и по-добре подготвени шофьори - Институтът за пътна безопасност започва представяне на учебни симулатори.

Те се използват успешно в Германия.

Симулаторите имат различни 7 модула, помощ от гласов асистент и визуализация през екран.