Пътните настилки в Сливенска област са сухи и нормално проходими

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 23

Пътните настилки в Сливенска област са сухи и нормално проходими, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания. Няма въведени ограничения по пътищата.

Затворени за тежки автомобили над 10 т. са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.