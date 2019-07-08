В нощно заведение в Сливен мъж получи комоцио след скандал

Наблюдател.БГ преди 17 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 9

Служители на РУ-Сливен работят по изясняване на обстоятелствата, свързани с причиняване на телесна повреда. На 7 юли, около 05,00 часа, е получен сигнал за скандал в нощно заведение в град Сливен. На място е изпратен екип, който установява, че 32-годишен мъж в резултат на конфликт с други лица, е паднал по стълбите и е получил комоцио. Прегледан е в ЦСМП-Сливен и е освободен. По случая е образувано досъдебно производство.