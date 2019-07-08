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Сливен. Новини от източника. Последни новини

49-годишна е с наранявания по главата и ръцете след побой от своя съседка

08 юли 2019 10:39, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 11
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Задържана е жена на 43 години за причиняване на телесна повреда. На 7 юли полицейски екип се отзовава на сигнал за скандал в квартал „Надежда“. 43-годишната

С.М. е нападнала своя 49-годишна съседка, като и причинила наранявания по главата и ръцете. Пострадалата е откарана в ЦСМП-Сливен за оказване на медицинска помощ и е освободена. Причините за конфликта са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

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