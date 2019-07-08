Млада жена пострада при катастрофа

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На 5 юли, около 17,10 часа, е получено съобщение за възникнала пътно произшествие с пострадало лице на път ІІІ-662, км.23+500. От извършените оперативни действия се установява, че около 17,00 часа лек автомобил "Нисан Примера", управлявано от 42-годишен, блъска спрелия пред него на пътното платно лек автомобил „Мерцедес“, управляван от водач на 26 години. От произшествието е пострадала жена на 28 години, пътник в лекия автомобил „Нисан“. Тя откарана в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Участниците в произшествието са от град Твърдица. По случая е образувано досъдебно производство.