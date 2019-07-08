Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Млада жена пострада при катастрофа

08 юли 2019 10:43, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 10 минути, брой четения: 10
....................................

На 5 юли, около 17,10 часа, е получено съобщение за възникнала пътно произшествие с пострадало лице на път ІІІ-662, км.23+500. От извършените оперативни действия се установява, че около 17,00 часа лек автомобил "Нисан Примера", управлявано от 42-годишен, блъска спрелия пред него на пътното платно лек автомобил „Мерцедес“, управляван от водач на 26 години. От произшествието е пострадала жена на 28 години, пътник в лекия автомобил „Нисан“. Тя откарана в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Участниците в произшествието са от град Твърдица. По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 