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Горя автомобил в Нова Загора

08 юли 2019 10:47, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 40 минути, брой четения: 30
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На 6 юли, е възникнал пожар в лек автомобил марка „Фолксваген Бора“, на ул. „Цар Освободител“ в град Нова Загора. Автомобилът е собственост на 50-годишен мъж от същия град. Произшествието е ликвидирано в 16,20 часа от екип с трима служители на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Причината за пожара е техническа неизправност.

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