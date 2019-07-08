Горя автомобил в Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 40 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 30

На 6 юли, е възникнал пожар в лек автомобил марка „Фолксваген Бора“, на ул. „Цар Освободител“ в град Нова Загора. Автомобилът е собственост на 50-годишен мъж от същия град. Произшествието е ликвидирано в 16,20 часа от екип с трима служители на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Причината за пожара е техническа неизправност.