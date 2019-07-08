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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заповед на Областния управител за провеждане на търг

08 юли 2019 11:32, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 43 минути, брой четения: 23

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Заповед [90.0KB]

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