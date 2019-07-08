Прекъсване водоподаването висока зона на гр. Шивачево утре 09.07.2019г.(вторник)

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 36

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на реконструкция на 09.07.2019 г. (вторник) от 08.00ч.до 16.00ч. е прекъснато водоподаването висока зона на гр. Шивачево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.