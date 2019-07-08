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Спецакция в Севлиево

08 юли 2019 16:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 27
Полицейски автомобил

Масирана полицейска акция се провежда в Севлиево, съобщава NOVA.

Части на града са блокирани от спецполицаи и жандармерия.

Става дума за съвместно мероприятие на прокуратурата и МВР.

По първоначална информация, е арестуван шефът на митническото бюро в града.

Източник: nova.bg
Снимка: Станимир Петков

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