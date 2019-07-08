Спецакция в Севлиево

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 27

Масирана полицейска акция се провежда в Севлиево, съобщава NOVA.

Части на града са блокирани от спецполицаи и жандармерия.

Става дума за съвместно мероприятие на прокуратурата и МВР.

По първоначална информация, е арестуван шефът на митническото бюро в града.