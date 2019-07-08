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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха под стража мъж, обвинен в грабеж на златно синджирдче

08 юли 2019 18:12, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 22 минути, брой четения: 24
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Райчо К. Той е обвинен за това, че на 30.06.2019 г. в гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, в условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ – дамско златно синджирче с висулка, на стойност 74 лева, от владението на жена, с намерение противозаконно да я присвои, като за това употребил сила – престъпление по чл.199, ал.1, т.4, вр.чл.198, ал.1от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Райчо К. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Райчо К. може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас.

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