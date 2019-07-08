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Сливен. Новини от източника. Последни новини

"Банско шосе" в Сливен и висока зона-Шивачево остават без вода утре

08 юли 2019 18:21, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 19
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"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на реконструкция на 09.07.2019 г. (вторник) от 08.00ч.до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването във висока зона на гр. Шивачево.

 

Поради извършване на профилактика на 09.07.2019 г.(вторник) от 08.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Банско шосе".

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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