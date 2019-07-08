"Банско шосе" в Сливен и висока зона-Шивачево остават без вода утре

Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на реконструкция на 09.07.2019 г. (вторник) от 08.00ч.до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването във висока зона на гр. Шивачево.

Поради извършване на профилактика на 09.07.2019 г.(вторник) от 08.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Банско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.