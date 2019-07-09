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Йордан Лечков има днес рожден ден
На 9 юли рожден ден има Йордан Лечков.
Йордан Лечков Янков е известен български футболист, полузащитник. Роден е през 1967 година. Основното си образование завършва в ОУ „Панайот Хитов“ в Сливен, а средното – в СПТУ по машиностроене, специалност „Цифрово програмно управление“.
Още на 10 години започва да тренира организирано футбол. Първите си стъпки прави във ФК Сливен под ръководството на треньора Боян Кирчев.
В националния отбор по футбол на България до 1998 година. Играе футбол от 1984 до 2002 година във ФК Сливен, ЦСКА, Хамбургер Шпортферайн, Олимпик Марсилия и Бешикташ. Печели четвъртото място на Световното първенство по футбол през 1994 година в САЩ с националния отбор по футбол на България и участва на Европейското първенство по футбол 1996 в Англия.
От 2003 до 2011 г. е кмет на град Сливен, а от 2005 г. – вицепрезидент на БФС.
Йордан Лечков е женен и има двама сина.
Снимка: Интернет