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СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 27 минути, брой четения: 19
604 01.7.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ СЧЕТОВОДСТВО
605 01.7.2019 ПРОДАВАЧ- АРАНЖЬОР СРЕДНО
625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ
626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО
627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО
628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО
629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО
630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО
631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО
632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО