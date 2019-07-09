Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сухи и нормално проходими са пътищата в Сливенска област, а трафикът интензивен

09 юли 2019 09:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 12
Пътна обстановка в област Сливен

Сухи и нормално проходими са пътищата в Сливенска област. Няма въведени ограничения, съобщиха от Областно пътно управление. Трафикът е интензивен, но без задръствания.

Затворени за тежки автомобили над 10 т. са проходите Твърдишки и Вратник. Котленският проход е отворен за всички превозни средства. Опасност от падащи камъни има по пътя Сливен – Ичера – Градец.

Снимка: pxhere.com

« предишна


 