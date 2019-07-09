Прекъсване водоподаването в кв. "Речица"

ВиК-Сливен преди 36 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 43

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.07.2019г. (вторник) от 10.30ч. до 15.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.