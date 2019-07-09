Неизвестен потроши стъклата на два леки автомобила и прозорците на търговски обект в новозагорско село

Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 14

На 8 юли е получен сигнал за причинени материални щети по леки автомобили и търговски обект в новозагорското село Ценино. Около 17,30 часа в центъра на селото неизвестен извършител е счупил стъклата на два леки автомобила и прозорците на търговски обект. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.