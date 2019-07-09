30 бали фураж изгоряха при пожар в животновъдна сграда в село Сотиря

Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

В 15,19 часа е получен сигнал за пожар в животновъдна сграда в село Сотиря. Пожарът е ликвидиран от екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 30 бали фураж. Причината за пожара е самозапалване на складираните бали слама, които са се овлажнили вследствие на отвор в покривната конструкция.