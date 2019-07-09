Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

30 бали фураж изгоряха при пожар в животновъдна сграда в село Сотиря

09 юли 2019 10:46, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 15
....................................

В 15,19 часа е получен сигнал за пожар в животновъдна сграда в село Сотиря. Пожарът е ликвидиран от екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 30 бали фураж. Причината за пожара е самозапалване на складираните бали слама, които са се овлажнили вследствие на отвор в покривната конструкция.

« предишна


 